MU phải loại Ronaldo và Rashford khỏi đại chiến với Liverpool

MU vẫn chưa có điểm nào sau 2 thất bại gây sốc đầu mùa giải và cũng chưa có cầu thủ nào ghi tên vào bảng điện tử. Bàn duy nhất của họ là do đối thủ (MU 1-2 Brighton) đá phản, với trận còn lại thua 0-4 Brentford.

Cựu tiền đạo Wayney Rooney khuyên đội bóng cũ loại cả Ronaldo và Rashford khỏi đội hình xuất phát MU vs Liverpool

Kết quả tệ hại khiến tinh thần cầu thủ MU xuống đáy, như vị trí của họ tại BXH Premier League lúc này.



Mùa trước tại Old Trafford, Liverpool thắng tưng bừng MU 5-0, trong đó có hat-trick của Salah. Hiện tại, đội bóng của Klop tuy không có đầy đủ lực lượng do chấn thương và treo giò nhưng vẫn được cược một trận thắng dễ dàng khác trước đội bóng của Erik ten Hag.



Theo Wayne Rooney thì để thay đổi cấp bách tình cảnh hiện nay, Erik ten Hag nên loại cả Ronaldo và Marcus Rashford khỏi đội hình xuất phát MU vs Liverpool. Anh chia sẻ trên tờ The Times:



“Chúng ta nên nhờ rằng, đây mới là thời điểm bắt đầu của triều đại Erik ten Hag tại MU. Ông ấy cần thời gian và xác định một số vấn đề cần giải quyết.



Nhưng ông cũng cần phải làm điều gì đó nhanh chóng và ưu tiên hàng đầu là trong trận đấu với Liverpool. Nếu cứ chơi như trận gặp Brentford vừa qua, MU thậm chí còn phải hứng chịu kết quả tệ hại hơn cả thua 0-5 mùa trước.



Tôi không mong điều đó xảy ra, nhưng tôi cũng không nhìn thấy MU có cửa chiến thắng trước Liverpool nhưng tin rằng, họ sẽ có phản ứng.



MU có thể thua bởi bàn thủng lưới khó tin, hoặc cũng khả năng kiếm được trận hòa. Tuy nhiên, với tôi thì đội hình xuất phát MU phải loại Ronaldo và Rashford.