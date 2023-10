MU ngược dòng đấy, nhưng khó 'có thuốc chữa'

Khả năng gây sát thương của MU gần như không có. Các mảng miếng tấn công cũng chẳng biết là gì. Quỷ đỏ đơn giản là chỉ biết dứt điểm từ xa vì bế tắc, đồng thời tái hiện phong cách tạt cánh đánh đầu thiếu hiệu quả dưới thời David Moyes. Xem MU thi đấu, người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi tất cả diễn ra rời rạc, hoàn toàn thiếu sự kết dính lẫn đột biến. Bên ngoài sân, Ten Hag trông thất thần và bất lực. Không dưới hai lần ống kính máy quay chĩa vào gương mặt trông đầy tuyệt vọng của chiến lược gia người Hà Lan.

Thực tế, việc Ten Hag tung McTominay vào sân thay Sofyan Amrabat cũng không phải thiên tài chiến thuật gì. Đó đơn giản là sự bấu víu, niềm hi vọng cuối cùng mà ông có thể làm cho MU. Nếu MU bại dưới tay Brentford ở Old Trafford, đó chắc chắn sẽ là một bi kịch - điều có thể khiến Ten Hag mất việc. Nhưng may thay, McTominay đã cứu MU, cứu luôn cả chiếc ghế đang lung lay của cựu thuyền trưởng Ajax.