MU mất 7,5 triệu bảng nếu sa thải Solskjaer

Bất chấp những lời kêu gọi sa thải Solskjaer sau MU 0-5 Liverpool, cựu danh thủ vẫn sẽ tiếp tục nắm đội trong chuyến làm khách đến Tottenham lúc 23h30 ngày 30/10.

Solskjaer liệu có thể xoay chuyển tình thế, sau khi được Sir Alex 'bảo kê'?

Solskjaer được cho cũng có thêm 2 trận đấu khác để xoay chuyển tình thế - làm khách Atalanta, lượt trận thứ 4 Champions League và derby với Man City 19h30 ngày 6/11.



Sở dĩ, Solskjaer có được cơ hội này là nhờ sự ‘bảo kê’ của Sir Alex. Tuy nhiên, Onefootball khẳng định, bất chấp kết quả các trận này thế nào, HLV người Na Uy cũng sẽ ‘bay ghế’ ở Old Trafford.



Và việc ông chưa bị ‘trảm’ lúc này do sự yếu kém của lãnh đạo MU – không tính đến cảnh Solskjaer ‘thất bại’ nên không hề có kế hoạch người thay thế. Do vậy, họ cần thời gian để tìm người, khi mà ứng viên Conte gây chia rẽ ý kiến trong Hội đồng quản trị.



Chưa biết thực sư thế nào, nhưng một điều ai cũng có thể thấy rõ ràng, Solskjaer vẫn đang chịu không ít sức ép trên ‘ghế nóng’, với tương lai rất bấp bênh.



The Sun cho biết, MU sẽ tốn 7,5 triệu bảng, nếu quyết định sa thải Solskjaer thời gian này.



Thuyền trưởng MU là người nhận lương cao thứ 5 tại Premier League, sẽ nhận đầy đủ lương nguyên năm nếu bị “mất việc” tại Old Trafford.