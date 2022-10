MU lấy Skriniar, Roma chào đón Ronaldo

MU muốn có Skriniar



The Sun đưa tin, MU đang tiếp cận trung vệ Milan Skriniar, người sẽ hết hợp đồng với Inter Milan vào cuối mùa giải.

MU liên hệ Skriniar

Chấn thương của Raphael Varane buộc MU phải tính đến kế hoạch chiêu mộ Skriniar cho mùa giải 2023-24.



Kể từ khi đến Old Trafford, Varane liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Dường như cơ thể của cầu thủ người Pháp đã đi đến giới hạn cuối.



Chính vì thế, Erik ten Hag cùng các quan chức MU muốn sớm đạt được thỏa thuận chung với Skriniar.



Chiến lược gia người Hà Lan muốn xây dựng hàng phòng ngự mới cho MU với cặp trung vệ Skriniar - Lisandro Martinez.



Ngoài MU, hai đội PSG và Tottenham cũng liên hệ với Skriniar theo dạng chuyển nhượng tự do.



AS Roma chào đón Ronaldo



AS Roma vừa đánh tiếng sẵn sàng giải cứu Cristiano Ronaldo, người đã mất vị thế ngôi sao tại MU.