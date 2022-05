MU hủy trao giải cuối mùa vì cầu thủ không còn mặt mũi tham dự

Quỷ đỏ trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League, với 11 thất bại, ghi được 57 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 56, chỉ được 58 điểm, kém Man City tới 32 điểm.

Các sao MU không còn mặt mũi nào để dự lễ trao giải cuối mùa của MU

Nếu thắng Crystal Palace vòng cuối thì MU cũng không thể xếp cao hơn vị trí thứ 6.



Do vậy, đội bóng do Erik ten Hag tiếp quản từ Ralf Rangnick chỉ có thể dự sân chơi ‘hạng 2’ Europa League, chứ không thể góp mặt ở đấu trường Champions League.



Bởi kết quả tệ hại, theo tờ Mirror, các cầu thủ chủ chốt của MU “cảm thấy khó xử” về việc tổ chức buổi lễ kết thúc mùa giải. Do vậy, lãnh đạo CLB quyết định hủy bỏ sự kiện.



Tân HLV trưởng Erik ten Hag hiện đã có mặt ở Anh để bắt tay vào công việc tại Old Trafford. Ông dự kiến sẽ ở trên khán đài xem MU thi đấu với Crystal Palace.



Nói về công việc ở MU, nhà cầm quân Hà Lan cho biết, đó là thử thách khó nhưng hấp dẫn. Ông muốn đưa MU trở lại con đường chiến thắng.