MU hào phóng trả tiền Ajax theo từng trận của Lisandro Martinez

Lisandro Martinez trở thành tân binh thứ 3 của MU ở chuyển nhượng mùa hè, sau Tyrell Malacia và Christian Eriksen.



MU đã trả cho Ajax khoản phí 55 triệu bảng để có Lisandro Martinez nhưng chi phí chuyển nhượng vẫn có thể tăng lên trong những năm tháng của hậu vệ này tại Old Trafford.

MU có thể tốn thêm 1,6 triệu bảng/mùa để trả cho Ajax do thỏa thuận cơ cấu thưởng với CLB này trong thương vụ Lisandro Martinez

Theo Daily Mail, Quỷ đỏ buộc phải trả cho Ajax 56.000 bảng cho mỗi lần Martinez ra sân, với tối đa là 30 trận/mùa.



Thỏa thuận này có thể khiến MU mất 1,6 triệu bảng/mùa với cầu thủ được ký hợp đồng đến 2027, kèm tùy chọn thêm 1 năm.



MU được cho đã đồng ý cơ cấu tiền thưởng hào phóng này do muốn đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành Lisandro Martinez, người hưởng lương khoảng 120.000 bảng/tuần tại Old Trafford.



Thầy trò Erik ten Hag có trận giao hữu với Atletico Madrid tại Na Uy vào hôm nay, trong khi phần còn lại sẽ gặp Rayo Vallecano ở Old Trafford vào ngày mai, trận đấu cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.



MU sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League 2022/23 bằng trận đón tiếp Brighton trên sân nhà vào ngày 7/8.