MU hạ đẹp Liverpool: Erik ten Hag và vía chiến thắng Casemiro

Hiệu ứng Casemiro



Casemiro bước lên sân Old Trafford trước khi trận đấu muộn nhất vòng 3 Premier League diễn ra, tung chiếc áo có tên anh lên bầu trời Manchester và chụp ảnh selfie đăng lên trang mạng xã hội của câu lạc bộ.



Trên đường tới khán đài, Casemiro gặp Roy Keane, cựu đội trưởng MU và hiện là bình luận viên truyền hình.

Casemiro xuất hiện và tạo hiệu ứng tinh thần

Huyền thoại người Ireland, người đã kết thúc sự nghiệp bóng đá của cha Haaland trong trận derby với Man City, chào đón Casemiro một cách trìu mến. "Mọi người đều biết lịch sử của CLB vĩ đại này và tầm quan trọng của đội trên toàn thế giới. Được thi đấu ở đây là một vinh dự", cầu thủ người Brazil lên tiếng.



Buổi tối tại Old Trafford bắt đầu như vậy, với màn ra mắt của Casemiro cùng một cuộc biểu tình lớn chống lại gia đình Glazer, sở hữu phần lớn cổ phần trong đội bóng.



MU khởi đầu Premier League phiên bản thứ 30 với hai thất bại (1-2 trước Brighton trên sân nhà; 0-4 trên sân Brentford) và trước khi bước vào vòng 3, đội đứng cuối bảng xếp hạng.



Ba tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu trận derby nước Anh với Liverpool, Casemiro xuất hiện tại Old Trafford. Sự hỗn loạn nhất định xảy ra bất chấp màn giới thiệu đáng nhớ của anh, hầu như không có bất kỳ nhân viên an ninh nào đi cùng anh.



Sự hiện diện của Casemiro, người có 5 danh hiệu Champions League, có ảnh hưởng lớn đến MU. Đội bóng bắt đầu trận đấu bằng sự can đảm, cùng với khát vọng chiến thắng vốn không được thể hiện trước đó.



Ngay ở phút thứ 3, Van Dijk xuất hiện kịp thời để giải nguy cho Allison. Đến phút thứ 8, Elanga dứt điểm tuyệt đẹp đưa bóng đi trúng cột dọc. Với thế trận bất ngờ, Jadon Sancho mở tỷ số ở phút 16 với pha xử lý đẳng cấp, biến James Milner thành gã hề rồi dứt điểm tinh tế.



Ngay sau đó, Alisson bay người hết cỡ để cứu thua sau cú sút phạt trực tiếp của Eriksen vào góc cao.