MU giá khủng 9 tỷ bảng, Ten Hag để mắt Asensio

Theo tờ Bild, Thomas Tuchel sẽ xem xét công việc ở tuyển Anh nếu nhận được lời đề nghị sau World Cup 2022.

Chiến lược gia người Đức bất ngờ bị ông chủ mới Chelsea, Todd Boehly bất ngờ sa thải vào tháng 9 vừa qua, thay bằng Graham Potter.

Việc Thomas Tuchel mất việc ở Stamford Bridge không phải do thành tích của The Blues mà vì không được lòng tỷ phú người Mỹ, do quá thẳng thắn, trong đó có việc một mực từ chối ký Ronaldo.

Trong khi đó, HLV trưởng Gareth Southgate đang chịu áp lực lớn nhất trong 6 năm dẫn dắt Tam sư khi đội không thắng trong 6 trận gần nhất, trong khi World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng tới.

Có những suy đoán rằng, Southgare có thể chia tay tuyển Anh sau Qatar 2022, bất kể thành tích của đội ra sao và hợp đồng còn thời hạn đến tháng 12/2024.