MU gây sốc chiêu mộ Mason Mount

Quá trình gia hạn hợp đồng giữa Mason Mount và Chelsea đang bị ngưng trệ do thời gian tiếp quản CLB của ông chủ mới Todd Boehly kéo dài.

MU đặc biệt quan tâm đến Mason Mount

Thế nên, tương lai tiền vệ 23 tuổi người Anh đang khá bấp bênh, trong bối cảnh giao kèo chỉ còn thời hạn 2 năm, với mức lương thấp so với mặt bằng chung ở sân Stamford Bridge là 80.000 bảng/tuần.



HLV Erik Ten Hag nhận thức rõ tình trạng khó khăn của Mason Mount ở Chelsea nên lập tức đánh tiếng mời anh về Old Trafford kèm mức đãi ngộ hấp dẫn.



Tân thuyền trưởng MU từng rất ấn tượng với tiềm năng của Mason Mount thời anh còn trẻ, khoác áo Vitesse Arnheim (Hà Lan) dưới dạng cho mượn.



Kể từ đó đến nay, Ten Hag luôn theo dõi quá trình tiến bộ của Mount. Do đó, nếu cơ hội xuất hiện, ông sẽ cố gắng thuyết phục anh chuyển đến Manchester.



Ngoài Quỷ đỏ, cả Liverpool lẫn Man City cũng bày tỏ sự quan tâm đến chàng trai xuất thân từ học viện Chelsea.



Dù năm thứ hai liên tiếp tiếp được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tại Chelsea, nhưng Mason Mount nằm trong nhóm nhận thù lao thấp nhất CLB.



Lãnh đạo Chelsea đang ưu tiên xây dựng hàng thủ, sau sự ra đi của Rudiger và Christensen nên hợp đồng mới của Mount không nằm trong diện ưu tiên.