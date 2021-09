MU đàm pháp Tielemans, Man City lấy Bellingham

Man City gia nhập cuộc đua giành Bellingham

Phong độ của Bellingham trong màu áo Dortmund rất nổi bật, thuyết phục được những HLV như Jurgen Klopp và Pep Guardiola.

Mùa này, sau 6 trận đấu trên mọi mặt trận, Bellingham có 1 bàn và 3 pha kiến tạo quyết định.

Man City vừa phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử bóng đá Anh với Jack Grealish - người gia nhập sân Etihad với giá 100 triệu bảng. Nhà ĐKVĐ Premier League không ngại chi đậm lấy thêm Bellingham.

Pep Guardiola xem Bellingham là giải pháp lý tưởng để làm mới hàng tiền vệ Man City, khi Fernandinho lớn tuổi và nhiều khả năng sẽ rời sân Etihad vào cuối mùa.

Kim Ngọc