MU chuẩn bị công bố tân thuyền trưởng thay Ralf Rangnick

Lãnh đạo MU quyết định đẩy nhanh việc tìm ra HLV trưởng dài hạn cho CLB, bởi những lo ngại có thể ảnh hưởng đến các quyết định mùa hè cũng như quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.



Không khí tại Old Trafford được cho rất ảm đạm sau khi MU bị Atletico loại ở vòng 16 đội Champions League. Quỷ đỏ hiện cũng bấp bênh vé dự Cúp C1 mùa sau (đang đứng thứ 6 Premier League, kém Tottenham xếp trên 1 điểm). Vị trí thứ 4 đang thuộc về Arsenal, hơn MU 4 điểm và vẫn còn 1 trận trong tay.

Ronaldo được cho vẫn ở lại MU, kỳ vọng vào thuyền trưởng mới mang đến những thay đổi tích cực cho mùa tới

Do vậy, từ kế hoạch ban đầu là tìm được HLV trưởng trong tháng 4 thì GĐĐH Richard Arnold và GĐ bóng đá John Murtough, thống nhất phải hoàn thành công việc quan trọng này trong tháng 3.



Các ứng viên thay Ralf Rangnick dẫn dắt MU hiện có Pochettino (PSG), Erik ten Hag (Ajax), Lopetegui (Sevilla), thêm Thomas Tuchel trước bất ổn Chelsea. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức không có ý định ‘bỏ’ The Blues.



Cựu danh thủ MU, Gary Neville thì cho rằng, Quỷ đỏ phải mời một người như Diego Simone (Atletico) ngồi “ghế nóng” thì mới có thể quản lý được phòng thay đồ Old Trafford cũng như đủ tầm đầu Pep Guardiola và Jurgen Klopp – những người giỏi nhất ở Premier League.