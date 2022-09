MU chốt nhanh món hời chuyển nhượng như Eriksen

Tielemans sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới

Tuy nhiên, Youri Tielemans sẽ là phương án dự phòng hoàn hảo trong trường hợp De Jong tiếp tục từ chối gia nhập đội chủ sân Old Trafford.



Giao kèo hiện tại của tuyển thủ người Bỉ với Leicester chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2023. Tielemans không có ý định tiếp tục gắn bó với sân King Power nên sẽ trở thành cầu thủ tự do hè tới.



Kỳ chuyển nhượng vừa qua, MU đã chiêu mộ Eriksen mà không tốn xu phí chuyển nhượng nào. Nếu họ nhanh chân hành động, cơ hội giành lấy sự phục vụ của Tielemans theo kịch bản tương tự khá sáng sủa.



Cầu thủ người Bỉ thi đấu rất cơ động, có khả năng kéo bóng và dứt điểm từ xa ấn tượng. Hơn nữa, Tielemans sở hữu kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm tại Ngoại hạng Anh.



Hè vừa qua, tưởng như cầu thủ 25 tuổi này đã gia nhập Arsenal. Nhưng rốt cuộc, Pháo thủ từ chối bỏ ra 25 triệu bảng để rước Tielemans về sân Emirates.



Trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau, chắc chắn Youri Tielemans sẽ nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Mức lương mà anh yêu cầu dao động từ 150.000 bảng đến 180.000 bảng/tuần.