MU chơi lớn, hớt Mbappe trước mũi Real Madrid

(CAO) Ngày 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.