MU chờ Antony, Ronaldo trở lại Sporting

Trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè, MU hy vọng có thể thuyết phục Ajax đồng ý bán tiền đạo đa năng Antony.

MU chờ Antony đến đêm 1/9

Những thông tin từ Hà Lan và Anh cho biết, các quan chức MU sẵn sàng chờ đến những phút cuối thị trường mở cửa, vào đêm 1/9, để đưa Antony về sân Old Trafford.



Antony đã thông báo với BLĐ Ajax về quyết định ra đi. Anh trả lời trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo Fabrizio Romano: "Trong những tháng diễn ra trên thị trường chuyển nhượng, các cuộc họp với ban lãnh đạo vẫn tiếp tục và tôi cũng nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng từ CLB. Nhưng tôi cần nói rõ một lần nữa: Tôi muốn ra đi".



Đề nghị mới nhất mà MU gửi đến Ajax có giá trị 90 triệu euro. Đội chủ sân Old Trafford không trả cao hơn và chờ đợi phản ứng từ Antony cũng như người đại diện của anh.



Valentijn Driessen, một trong những cây bút bóng đá nổi tiếng nhất Hà Lan, cũng khuyên Ajax nên bán cầu thủ người Brazil: "Sẽ là thất bại nếu như CLB không bán Antony, sau khi nhận được đề nghị 90 triệu euro".



Trang chủ Ajax hiện không còn nhiều hình ảnh về Antony, vào thời điểm chuẩn bị đấu với chủ nhà Utrecht (17h15 ngày 28/8). Đây được xem là dấu hiệu thương vụ chuyển nhượng cầu thủ 22 tuổi sang MU sắp hoàn tất.



Ronaldo trên đường trở lại Sporting



Tương lai của Cristiano Ronaldo với MU sắp đóng lại, sau khi anh phải ngồi dự bị trong hai trận gần nhất ở Premier League và chỉ vào sân khi thế trận đã an bài.