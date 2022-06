MU chia tay Pogba: Tiễn chân kẻ ích kỷ

Pogba về lại Old Trafford khi anh cùng Juventus có 4 lần liên tiếp vô địch Serie A và một lần vào chung kết Champions League. Anh là á quân EURO 2016, chỉ hai năm trước khi cùng Pháp lên đỉnh với chức vô địch World Cup ở Nga.



Nhưng MU chưa bao giờ được chứng kiến sự lấp lánh ấy từ Pogba, ngoại trừ một vài tia sáng ở một số thời điểm nhất định. Việc mua lại anh, sau 6 năm, trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại nặng nề nhất trong lịch sử CLB.



Pogba cũng là đại diện tiêu biểu cho thất bại của MU từ chính sách thể thao đến hoạt động chuyển nhượng trong kỷ nguyên hậu Alex Ferguson.



Trong giai đoạn sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, MU trở nên bất ổn và không thể chiến thắng trên sân cỏ. CLB khao khát biểu tượng mới, một người có khả năng xoay chuyển tình thế và dẫn dắt tập để đến với chiến thắng.



Tiền vệ người Pháp được chờ đợi như một vị cứu tinh, nên cựu CEO Ed Woodward làm mọi cách để mua lại anh.



Sự kỳ vọng được Pogba đáp lại là chuỗi phong độ hình sin, không có tính ổn định. Chỉ đôi khi anh có những màn trình diễn như trận chung kết World Cup 2018 mà Pháp thắng Croatia 4-2, trận đấu mà anh ghi một bàn thắng đẹp mắt.

Pogba chưa bao giờ được như kỳ vọng

Phần lớn thời gian của Pogba ở MU trong 6 năm qua là phong độ rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói rất thất vọng dựa trên khoản phí chuyển nhượng và mức đãi ngộ khổng lồ về mặt tài chính.



Trong 6 mùa giải mà Pogba thi đấu ở thành Manchester, có đến 3 lần MU kết thúc ở vị trí thứ 6 Premier League.



Ngôi sao của sự ích kỷ



Điểm gì nổi bật nhất ở Pogba trong giai đoạn thứ hai anh khoác áo MU? Những lần xuất hiện với mái tóc màu mè.



Các huấn luyện viên làm việc ở Old Trafford, bao gồm cả Jose Mourinho, không thể áp đặt kỷ luật với Pogba. Anh trở thành vấn đề nổi cộm trong cuộc khủng hoảng phòng thay đồ kéo dài nhiều năm.



Lợi ích cá nhân được tuyển thủ Pháp đặt lên hàng đầu. Anh không quan tâm đến giá trị tập thể, trở thành một kẻ ích kỷ trong mắt người hâm mộ MU.



Pogba luôn đòi hỏi được thi đấu tự do. Mourinho, Old Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick đáp ứng yêu cầu này và hệ thống chiến thuật mà họ xây dựng bị mất cân bằng.