MU chỉ còn 7 cầu thủ, chính thức hoãn thêm trận với Brighton

Theo Telegraph, Quỷ đỏ chỉ còn 7 cầu thủ trong đội 1 trong bối cảnh Covid-19 bùng phát dữ dội ở CLB.

HLV Rangnick cùng MU đang rơi vào khủng hoảng lớn vì Covid-19

Trước đó, Daily Mail cung cấp, MU có đến 19 thành viên cho kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.



Trang chủ MU chính thức xác nhận hoãn thêm trận đấu với Brighton, với thông báo có đoạn: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng, trận đấu tại Premier League giữa MU với Brighton, dự kiến vào thứ Bảy ngày 18/12, đã bị hoãn và sẽ được lên lịch đấu bù vào thời gian thích hợp.



Sức khỏe của các cầu thủ và nhân viên là ưu tiên của Manchester United. Với số lượng cầu thủ và đội ngũ hỗ trợ đang phải cách ly do Covid-19, CLB không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu BTC sắp xếp lại trận đấu. BTC Premier League đã quyết định hoãn trận MU vs Brighton dựa trên chỉ dẫn từ các cố vấn y tế.



Chúng tôi cũng sẽ tạm dừng các hoạt động đào tạo bóng đá tại Trung tâm Carrington trong một thời gian ngắn nhằm ngăn ngừa thêm nguy cơ lây nhiễm”.



Trước đó, MU đã phải hoãn trận đấu với Brentford, vòng 17 Premier League vì lý do tương tự.