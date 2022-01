Mù Cang Chải nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang

Your browser does not support the audio element.

Tối 31/12, tại huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Lễ đón nhận có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Cục Di sản Văn hóa; lãnh đạo tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo các huyện giáp ranh với huyện Mù Cang Chải; lãnh đạo huyện Mù Cang Chải.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cho tỉnh Yên Bái (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nói: "Việc xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và Chứng nhận "Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.