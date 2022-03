MU bốc về Richarlison thay Ronaldo

Nguồn tin từ Caught Offside cho hay, quan chức MU đã có cuộc đàm phán với đại diện của Richarlison về vấn đề chuyển nhượng.



MU đang tăm tia Richarlison

Cụ thể, giám đốc phụ trách chuyển nhượng Matt Judge mới gặp công ty đại diện Velasco (Brazil) để thảo luận.



Phía chân sút 24 tuổi yêu cầu mức lương 5 triệu bảng/năm. Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn phải trả thêm những khoản thưởng khác.



Phía Everton sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng 65 triệu bảng. Mặc dù vậy, con số trên có thể hạ xuống nếu The Toffees xuống hạng.



Hiện tương lai Ronaldo đang là dấu hỏi lớn ở Old Trafford sau khi anh vắng mặt ở trận derby Manchester mới đây.



Ngôi sao người Bồ Đào Nha không vui khi biết tin mình phải ngồi dự bị ở Etihad. Thế nên, anh đùng đùng bỏ về quê nhà khiến đồng đội xunh quanh phản ứng.



Các sếp MU sẵn sàng để Ronaldo ra đi hè tới nếu anh không còn hứng thú chơi bóng tại Old Trafford.



Tính đến hiện tại, CR7 đã ghi được 15 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo trong 31 trận ra sân cho Quỷ đỏ kể từ đầu mùa.