Đội bóng của Erik ten Hag đang đẩy nhanh tốc độ mang về 1 tiền đạo trước khi chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, ngay cả Ronaldo có ở lại.



Việc Martial gây ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải nhưng chấn thương trước trận mở màn khiến Ten Hag phải thay đổi kế hoạch đội hình, trong khi Ronaldo chưa đủ thể lực.

MU đàm phán với Mauri Icardi về việc đến chơi bóng ở Old Trafford hè này

Ông thừa nhận trước trận MU làm khách Brentford, đội cần thêm viện binh cho cả tuyến giữa và hàng công.



Benjamin Sesko đã được MU liên hệ nhưng cầu thủ Salzburg hiện đã đồng ý gia nhập Leipzig.



Chân sút 33 tuổi, Marko Arnautovic của Bologna được nhắc đến như một mục tiêu khác do từng có thời gian làm việc cùng Erik ten Hag nhưng trước phản ứng của người hâm mộ, Quỷ đỏ được cho sớm từ bỏ ý định.



Theo TyC Sports, tiền đạo Mauri Icardi của PSG hiện nổi lên là cái tên mà MU muốn mang về Old Trafford. Chân sút người Argentina được cho đã nhận lời nhắn từ đội bóng nhà giàu nước Pháp: có thể tự do ra đi hè này.



Nguồn trên khẳng định, phía MU đã có đàm phán với vợ, cũng là người đại diện của Icardi, Wanda Nara.



Mauri Icardi hiện vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với PSG, nơi anh 92 lần ra sân mọi đấu trường, ghi 38 bàn cùng 10 pha kiến tạo.



Phát biểu trước truyền thông, HLV Galtier thừa nhận, Icardi không có trong kế hoạch của ông và PSG ngồi lại cùng tiền đạo này để tìm hướng giải quyết tốt nhất cho cả đôi bên.