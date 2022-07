Mourinho giải cứu Eric Bailly khỏi MU

Bailly và Mourinho từng có khoảng thời gian hai năm rưỡi làm việc cùng nhau tại Old Trafford, sau khi trung vệ Bờ Biển Ngà chuyển đến Manchester hè 2016.

Mourinho muốn tái hợp Bailly ở Roma

Giờ "người đặc biệt" muốn tái hợp trò cũ ở AS Roma. Bản thân Mourinho muốn tăng cường lực lượng cho hàng thủ đội bóng áo bã trầu và Bailly chính là sự bổ sung lý tưởng.



Nhà báo Gianluca Di Marzio xác nhận, AS Roma và MU đang xúc tiến các cuộc thương thảo chuyển nhượng hậu vệ 28 tuổi.



Eric Bailly phong độ trồi sụt và liên tục gặp chấn thương những năm gần đây nên chỉ là lựa chọn thứ 5 ở vị trí trung vệ tại Old Trafford.



Sự xuất hiện của tân binh Lisandro Martinez càng khiến cơ hội ra sân của Bailly bị hạn chế.



Trong chuyến du đấu vừa qua, Bailly cũng được HLV Ten Hag trao cơ hội thể hiện mình và anh chơi tốt, để lại dấu ấn đậm nét hơn Victor Lindelof.



Về phần mình, Eric Bailly muốn ở lại Manchester vì anh tin rằng mình có tương lai. Tuy nhiên, nếu nhận được lời đề nghị hợp lý từ Roma, MU sẵn sàng thanh lý anh ngay lập tức.



Trước đó, Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ Bờ Biển Ngà. Họ muốn Bailly lấp vào khoảng trống mà Kalidou Koulibaly để lại.