Một Youtuber tiết lộ lý do Honey Lee và Yoon Kye Sang chia tay

Hồi tháng 6/2020, thông tin “hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc” Honey Lee và cựu thành viên G.O.D Yoon Kye Sang chia tay sau 7 năm hẹn hò khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi chia tay do Yoon Kye Sang không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Honey Lee đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi sẽ kết hôn một mình sao? Tôi đâu phải là người giật dây”. Tuy nhiên, mới đây trong một video được đăng tải ngày 9/11, youtuber kiêm phóng viên Lee Jin Ho đã tiết lộ những thông tin xoay quanh tin đồn về lý do chia tay của cặp đôi.

Theo Lee Jin Ho, trong mối tình này, Yoon Kye Sang là người thụ động hơn. Anh bày tỏ “Ngược lại, Yoon Kye Sang là người ít nói hơn. Honey Lee tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và có gia đình hoạt động trong giới chính trị và kinh doanh, vì vậy thật vô lý khi nói cô ấy không có quyền gì trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều có thể thấy sự quan tâm của Yoon Kye Sang dành cho cô ấy”.

Youtuber này cũng cho biết Yoon Kye Sang đã dự định kết hôn với Honey Lee nhưng không nhận được sự đồng ý của nữ diễn viên do bị gia đình cô ấy phản đối. Vấn đề “kết hôn một mình” của Honey Lee có thể là sự ám chỉ về gia đình của cô. Như vậy, cặp đôi chia tay do không nhận được sự ủng hộ từ gia đình chứ không phải do cựu thành viên nhóm G.O.D không muốn rành buộc bởi cuộc sống hôn nhân như những tin đồn trước đó.