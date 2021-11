Một VĐV đột ngột tử vong khi tham gia đua xe đạp vùng núi

Your browser does not support the audio element.

Ông Lê Anh Đại, Phó chủ tịch Liên đoàn thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai đột ngột từ trần khi trực tiếp chỉ đạo cuộc đua xe đạp thể thao ở vùng núi Tả Phời, thành phố Lào Cai snags ngày 28/11.

Thông tin trên được Đại tá Phạm Gia Chiến, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lào Cai cũng là một VĐV thể thao xe đạp tỉnh Lào Cai tham gia cuộc đua xác nhận.