Một tuyến đường ở TPHCM giá thuê đắt thứ 13 thế giới

Theo báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới từ công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield, 5 đường phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới (theo thứ tự từ trên xuống) là Đại lộ Số 5 (New York, Mỹ), Via Montenapoleone (Milan, Italy), Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc), New Bond (London, Anh) và Avenues des Champs-Élysées (Paris, Pháp).

Năm nay, đường Đồng Khởi (TPHCM, Việt Nam) tăng một hạng so với năm trước, hiện đứng thứ 13 trong danh sách con đường có giá thuê mặt bằng đắt nhất thế giới.

Giá thuê đường Đồng Khởi đang ở mức 390 USD/feet vuông/năm (khoảng 101 triệu đồng/m2), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.