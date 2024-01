Trứng là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam. Trứng có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao nên được nhiều người yêu thích. Vậy, một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Thành phần dinh dưỡng của trứng

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trứng là loại thức ăn giá trị dinh dưỡng cao, trứng có đủ các thành phần dinh dưỡng: chất đạm, chất béo, can xi, sắt, kẽm, se len, vitamin B12, vitamin D, các acid béo no, acid béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi, cholesterol.

Hơn nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.

Thành phần dinh dưỡng trong 100 gam trứng gà toàn phần như sau: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1.29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg, cùng nhiều chất khóang, acid béo no và không no khác.

Trứng còn tươi, mới có hai phần với danh giới rõ dàng giữa lòng đỏ và lòng trắng, trứng để lâu thì danh giới đó bị xáo trộn.

Lòng đỏ trứng gà giá trị dinh dưỡng rất cao, trong 100 gam có protein 13,6 gam, lipid 29,8 gam, 134 mg can xi, sắt 7,0 mg, kẽm 3,7 mg, folat 146 µmg, vitamin A 960 µg, cholesterol 2000mg và có rất nhiều các vitamin và khoáng chất khác, cũng như acid béo 1 nối đôi và nhiều nối.

Trứng là thức ăn quen thuộc và giàu chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng lại có lệ cân đối, do vậy trứng có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn.



Một tuần nên ăn mấy quả trứng là băn khoăn của nhiều người

Một tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng?