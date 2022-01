Một tuần bay mất 1.800 tỷ, 'hoa mắt, tối mặt' vì đại gia bán lẻ

Trong khi cổ phiếu nhiều đại gia bán lẻ đi ngang, FRT lại có cú lội dòng mạnh mẽ. Từ vùng giá xấp xỉ 30.000 đồng hồi tháng 7, mã này tăng phi mã lên mức đỉnh lịch sử 104.500 đồng/cp (phiên 30/12), tức mức tăng 3,5 lần trong vài tháng.

Chỉ một thời gian ngắn tăng giá, FRT đang giảm mạnh trước lực bán áp đảo. Tính đến 12/1, FRT hồi phục về mức giá 80.600 đồng/cp, giảm 23% thị giá chỉ sau một tuần giao dịch. Tương ứng, vốn hoá công ty "bốc hơi" 1.817 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VSCS) đã điều chỉnh khuyến nghị cổ phiếu FRT từ "Phù hợp thị trường" xuống "Kém khả quan". Trong báo cáo ngày 29/12, VSCS cho rằng giá cổ phiếu này ở mức phù hợp là 86.900 đồng/cp, dù thị giá khi đó là 104.000 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021, FRT có doanh thu lũy kế đạt 14.018 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu chuỗi Nhà thuốc Long Châu đạt 2.529 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 137 tỷ đồng, gấp xấp xỉ 8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 114% kế hoạch lợi của năm 2021.