Một trong 2 kẻ liên quan vụ nổ súng gây rúng động ở TP Hội An ra đầu thú

Ngày 12/5, Công an TP Hội An cho biết Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) vừa đến trụ sở công an đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn. Hiếu chính là một trong 2 kẻ gây ra vụ nổ súng khiến cả khu phố ở trung tâm TP Hội An rúng động.

Lý Hậu Hiếu đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 9/5, một nhóm gồm 4 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bê thui Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) thì Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) cầm một cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán.