Một trainee siêu đẹp trai đã mất cơ hột debut với BIGBANG vì bi gia đình phản đối

Thật không may, thực tập sinh Han Hyun Soo đã rời công ty ngay trước thềm debut do sự phản đối dữ dội từ gia đình. Cha mẹ anh chàng khăng khăng cho rằng con trai nên trở lại trường và tập trung vào việc học tập. Sau đó, BIGBANG đã ra mắt và trở nên nổi tiếng, Chứng kiến những người bạn thân tỏa sáng trên sân khấu, Han Hyun Soo đã đăng tải một tâm thư dài lên Cyworld, bày tỏ hi vọng sẽ luôn ủng hộ các bạn trong tương lai.