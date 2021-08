Một tình huống thú vị của Red Velvet khiến netizen tự hỏi: Liệu BLACKPINK và TWICE có thể thoải mái được như họ?

Trong số các thành viên Red Velvet, Joy là người đầu tiên nổ tin hẹn hò. Vào sáng ngày 23/8, trang Sports Chosun đăng tải tin tức độc quyền khẳng định Joy (Red Velvet) đang hẹn hò với Crush - nam ca sĩ solo từng 'gây bão' với các bản OST nổi tiếng như 'Beautiful' (Nhạc phim 'Goblin') và 'Sleepless Night' (Nhạc phim 'It's Okay It's Love').

Được biết cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau kể từ khi cùng hợp tác trong ca khúc 'Mayday' phát hành vào tháng 5/2020. Sau khi hợp tác, cả hai vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và gần đây tình cảm đó đã phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Trong cùng ngày, cả SM Entertainment (công ty chủ quản của Joy) và P-NATION (công ty chủ quản của Crush) đều lên tiếng xác nhận quả thực cả hai ca sĩ đang hẹn hò.