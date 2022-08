Một tỉnh cấm các trường ép học sinh mua đồng phục đầu năm

Sở GD-ĐT cũng lưu ý khi triển khai đồng phục và lễ phục học sinh, các trường tuyệt đối không in phù hiệu trên áo, không may thêm các họa tiết như cà vạt, nơ, viền,… trên đồng phục học sinh, đồng phục học môn thể dục và lễ phục vì điều này gây ra khó khăn cho phụ huynh khi mua, may trên thị trường.

Để tạo sự ổn định và tiết kiệm trong việc thực hiện đồng phục và lễ phục học sinh, các nhà trường đưa ra hướng dẫn cụ thể về mẫu mã, quy cách, kiểu dáng, chất liệu để phụ huynh mua và tự may. Mẫu đồng phục của học sinh phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, phù hợp với điều kiện thời tiết, ổn định, dễ tìm mua hoặc may và phù hợp với các quy định hiện hành để không tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh với nhau.