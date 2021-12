Một thuộc cấp của ông Tất Thành Cang bị mắc Covid-19

Tới ngày 16/12/2020, ông Tất Thành Cang bị CQCSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, 100% vốn nhà nước), Công ty Sadeco (công ty con của IPC).

Bị cáo Tề Trí Dũng

Trong phần làm thủ tục, bị cáo Lương Trí Cường (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IPC) có đơn xin xét xử vắng mặt do bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Vì vậy, một số luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa.

VKS cho rằng, việc vắng mặt bị cáo Lương Trí Cường không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.