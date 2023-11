Một thiết bị bẩn hơn nhà vệ sinh, mỗi cm2 chứa 11.4 triệu vi khuẩn: 4 món thà bỏ đi chứ đừng cho vào đây

2. Trứng vỡ



Vỏ trứng rất dễ vỡ và nó có thể vỡ nếu bạn không cẩn thận. Lúc này, thật đáng tiếc khi phần trứng bị vứt đi. Trong trường hợp này, nhiều người sẽ cất phần lòng trắng và lòng đỏ trứng vỡ vào tủ lạnh để có thể lưu trữ, sử dụng sau. Tuy nhiên, salmonella rất có thể xuất hiện trong trứng vỡ hoặc trứng bị nứt vỏ.

Một khi cơ thể bị nhiễm salmonella, các triệu chứng như đau bụng và buồn nôn có thể xảy ra. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể khiến bạn bị tiêu chảy và dẫn đến mất nước.

Vì vậy, tốt nhất là nếu trứng bị vỡ, nứt vỏ nên được ăn luôn. Trong trường hợp bắt buộc phải bảo quản trứng vỡ trong tủ lạnh thì bạn nên sử dụng nó càng sớm càng tốt và cố gắng nấu trứng càng chín kĩ càng tốt bởi vi khuẩn gây bệnh này có thể bị tiêu diệt khi đun nóng ở nhiệt độ cao.

3. Cà chua

Do tổ chức tế bào bên trong của cà chua tương đối rời rạc, vả lại thành tế bào cà chua rất mỏng nên chứa nhiều phân tử nước tự do, nếu bảo quản trong tủ lạnh sẽ dễ làm cho tế bào bị đông đá và trương to ra, khiến cà chua nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, bảo quản cà chua trong tủ lạnh sẽ khiến vỏ cà chua có vi khuẩn bám vào, có thể gây ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn sau khi chúng ta ăn phải.