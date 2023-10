Một số ưu, nhược điểm của động cơ AIP trên tàu ngầm hiện đại

Trước hết, động cơ kỵ khí an toàn hơn nhiều so với các công nghệ cũ, do không cần sử dụng oxy lấy từ không khí (thông qua việc nổi lên sạc ắc qui, hay dùng ống thở). Tuy nhiên, nó vẫn cần oxy được lưu trữ ở dạng lỏng và khí hydro sinh ra từ phản ứng hóa học. Thêm vào đó, việc lắp đặt hệ thống AIP có thể đội chi phí của 1 tàu ngầm từ 50 đến 100 triệu USD.