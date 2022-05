Một số thủ thuật hay khi sử dụng Apple Watch mà có thể bạn chưa biết

Khi đã hoàn tất, bạn quay lại "Ngủ" ở ứng dụng Watch và gạt sang ON ở dòng "Lời nhắc sạc".

Lưu ý rằng, tính năng này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn kích hoạt tùy chọn "Sử dụng Đồng hồ này trong ứng dụng ngủ" (Use this Watch for Sleep) từ ứng dụng Watch trên iPhone.

Bật tính năng "Phát hiện ngã"

Nếu đang sử dụng Apple Watch phiên bản Series 4 hoặc SE trở lên, bạn sẽ được trang bị thêm tính năng "Phát hiện ngã". Tính năng này khi hoạt động sẽ luôn theo dõi thao tác của bạn, nếu phát hiện bạn bị ngã mạnh trong khi đang đeo đồng hồ, đồng hồ sẽ rung nhẹ vào cổ tay bạn, phát âm và hiển thị cảnh báo. Bạn có thể chọn liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp hoặc loại bỏ cảnh báo bằng cách nhấn nút Digital Crown và nhấn vào "Tôi ổn" (I'm OK).

Nếu Apple Watch phát hiện bạn đang di chuyển, nó sẽ đợi bạn phản hồi lại cảnh báo và sẽ không tự động gọi dịch vụ khẩn cấp. Ngược lại, nếu Apple Watch phát hiện bạn nằm bất động trong khoảng một phút, đồng hồ sẽ tự động thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.