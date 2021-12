Một số nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Haiti được trả tự do

Binh sỹ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin mới nhất từ Christian Aid Ministries, 3 trong số 17 nhà truyền giáo đã được thả tự do. Hiện cả 3 người đều đã an toàn và sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, Christian Aid Ministries không cung cấp bất cứ thông tin liên quan đến người được trả tự do cũng như quá trình liên quan.

Trước đó, ngày 16/10, 17 nhà truyền giáo thuộc tổ chức Christian Aid Ministries (gồm 16 người Mỹ và 1 người Canada) bị nhóm tội phạm '400 Mawozo' bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt. Nhóm này đã đòi 17 triệu USD tiền chuộc để đổi lấy sự tự do của các con tin. Mỹ tuyên bố sẽ làm mọi cách để giải cứu nhóm người bị bắt cóc.

Liên quan diễn biến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng cho biết chính phủ nước này cũng tập trung cao độ vào vụ bắt cóc và liên lạc thường xuyên với cảnh sát Haiti cũng như tổ chức truyền giáo.

Được biết, trong nhiều tháng qua, "400 Mawozo" chuyên tiến hành các vụ bắt cóc tống tiền không chỉ người nước ngoài mà cả người Haiti.

Hồi tháng Tư, nhóm tội phạm này cũng đã bắt cóc 5 linh mục và 2 nữ tu sỹ, trong đó có 2 công dân Pháp, tại Croix-des-Bouquets.