Một số mẹo để các F0 điều trị tại nhà cải thiện chứng mất vị giác

2. Tăng lượng protein Protein giúp xây dựng cơ bắp và sửa chữa tổn thương tế bào, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Lý do các chuyên gia đề nghị tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu protein là vì nó giúp chữa lành các tổn thương tế bào do COVID-19 gây ra. Thêm thực phẩm giàu protein như cá, thịt nạc, chuối, các loại hạt và hạt, các loại đậu và đậu vào chế độ ăn uống của bạn trong hoặc sau COVID-19 sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng đã mất. Những thực phẩm giàu protein này cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện sức khỏe đường ruột. Việc bổ sung đậu nành giàu protein trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp chữa bệnh và phục hồi nhanh hơn sau COVID-19. Theo Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ, người ta đã gợi ý rằng việc bổ sung các thực phẩm làm từ đậu nành có hàm lượng protein cao có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch một cách tự nhiên. Ngoài ra, những người ăn chay có thể áp dụng một chế độ ăn chay giàu chất dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe tổng thể và khả năng miễn dịch.

4. Vitamin rất cần thiết



Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn luôn là một điều tốt, vì vậy một số loại thực phẩm nhất định sẽ giúp ích cho việc đó. Các chất dinh dưỡng cụ thể trong rau và trái cây tươi có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn như:



Beta-carotene: Khoai lang, cà rốt và các loại rau lá xanh có chất chống oxy hóa này, được cho là giúp giảm viêm.



Vitamin C: Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về tầm quan trọng của vitamin C khi chúng ta bị cảm lạnh hoặc cúm. Đó là một chất chống oxy hóa khác có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Các thực phẩm giàu viatmin C bao gồm ớt đỏ, cam, dâu tây, xoài và bông cải xanh.



Vitamin E: Quả hạch, hạt giống, rau bina và bông cải xanh đều là những nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo này, hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do, là những hợp chất được hình thành khi cơ thể chúng ta chuyển đổi thức ăn thành năng lượng.



Kẽm: Kẽm được tìm thấy trong hạt bí ngô, đậu lăng, đậu và hạt vừng có thể giúp tăng cường tế bào bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.



Bổ sung trái cây tươi và rau giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại sự tấn công của virus gây bệnh COVID-19. Việc bổ sung Vitamin C và các loại trái cây giàu vitamin tổng hợp như cam, xoài, dứa, chanh giúp phục hồi các chất dinh dưỡng đã mất, cung cấp nước cho cơ thể và hỗ trợ tăng cường hệ hô hấp.