Một số kênh truyền hình nước ngoài ngừng phát sóng tại Việt Nam

Bên cạnh đó Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử cũng cho biết: “ Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Msky về việc dừng phân phối kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST và Trung tâm Truyền hình Thông tấn thông báo về việc dừng biên tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận số 162/GCN-BTTTT ngày 15/3/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH Msky làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền;