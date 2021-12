Một số điều cần tránh khi điều trị hóa trị

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là một số điều bạn nên tránh để giúp quá điều trị ung thư của bạn an toàn hơn và dễ chịu hơn.

Cố gắng quá sức

Một tác dụng phụ phổ biến của hóa trị là cảm thấy mệt mỏi hoặc mệt mỏi. Do đó, điều quan trọng là không được cố gắng quá sức để không trở nên quá kiệt sức.

Bạn nên nghỉ ngơi, cố gắng ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. Cũng có thể hữu ích nếu bạn có một vài giấc ngủ ngắn trong ngày, nếu cần. Bạn hãy nhờ người thân hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày, như giúp bạn làm việc nhà, làm việc vặt hoặc đưa bạn đến bệnh viện.

Nếu có thể, bạn có thể giảm thời gian làm việc khi đang hóa trị. Đồng thời, sắp xếp việc trông trẻ nếu bạn có con nhỏ.

Ảnh: T.H.

Nhiễm trùng

Vì hóa trị có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Có nhiều chiến lược mà bạn có thể sử dụng để tránh bị nhiễm trùng, chẳng hạn như:

- Rửa tay: Cố gắng rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm. Điều này đặc biệt quan trọng sau khi sử dụng phòng tắm, sau khi xử lý thực phẩm sống và trước khi ăn.