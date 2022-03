Một số dấu hiệu dễ nhận thấy của ung thư

Đổ mồ đêm gây mệt mỏi có thể là dấu hiệu ung thư. Ảnh: Timesnownews

Đầu



Sốt trên 38 độ C kéo dài hơn 2 tuần không dứt là dấu hiệu cảnh báo của ung thư.



Nếu bạn bị cảm lạnh hoặc nhiễm Covid-19, khàn giọng thường không phải là điều đáng lo ngại. Khi tình trạng không chấm dứt sau thời gian nhất định, bạn nên đi khám.



Một điều khác cần để ý là ho, biểu hiện rất phổ biến. Nhưng nếu bạn ho không rõ nguyên nhân, không thuyên giảm hoặc nặng hơn thì đây là dấu hiệu của ung thư.



Khó khăn khi nhai hoặc nuốt cũng là biểu hiện bất thường.



Chán ăn là đặc điểm chung của rất nhiều bệnh. Nếu bạn không khỏe và vẫn không đói, đó là điều cần được xem xét.



Loét miệng là hiện tượng hay gặp nhưng thường thuyên giảm trong khoảng 3 tuần. Vì vậy, một người nên đi khám nếu vết loét hoặc mảng đỏ / trắng không tự lành sau 3 tuần.



Thân



Chứng ợ chua hoặc khó tiêu đột ngột xảy ra liên tục hay bạn nhận thấy khó thở khi tham gia các hoạt động thông thường? Đó là lúc bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ.



Hầu hết phụ nữ đều biết rằng họ phải kiểm tra thường xuyên để phát hiện các bất thường về hình dạng, màu da của ngực nhằm ngăn ngừa ung thư vú.



Nắm được thói quen đi vệ sinh giúp bạn sớm phát hiện bệnh như đau khi đi tiểu, đi ngoài ra máu, đầy hơi liên tục.



Da



Làn da của bạn thường có khả năng hồi phục khá tốt, vì vậy nếu có tổn thương nào đó không tự lành đúng cách thì bạn nên xem xét.



Nốt ruồi là dấu hiệu đầu tiên của ung thư da như nốt mới mọc, nốt có thay đổi về hình dạng, kích thước, màu sắc.



Các dấu hiệu chung



Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm do nhiều nguyên nhân như mãn kinh, nhiễm trùng hoặc đơn giản là quá nóng.



Nhưng việc đổ mồ hôi liên tục khi ngủ khiến bạn mệt mỏi là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư.



Các cảnh báo khác bao gồm giảm cân không rõ lý do trong một thời gian ngắn, đau nhức không nguyên nhân cụ thể, không thuyên giảm.



Cuối cùng, nếu phát hiện thấy bất kỳ cục u hoặc sưng bất thường, bạn hãy nói chuyện ngay với bác sĩ.