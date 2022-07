Một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không xin phép

Trước tình hình giá xăng và dầu diesel đồng loạt giảm giá hơn 3.000 đồng/lít kể từ 0 giờ ngày 11/7/2022, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM, không để tình trạng các cửa hàng ngưng hoặc hạn chế ban xăng dầu cho người dân.

Trước thông tin phản ánh một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM treo biển hết xăng ngưng bán hàng do giá xăng dầu giảm mạnh, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường khẩn trương nắm tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tạm ngưng bán hàng không có lý do chính đáng. Qua công tác quản lý địa bàn, các Đội Quản lý thị trường ghi nhận các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, đầy đủ các mặt hàng xăng dầu, tuy nhiên vẫn có 3 cửa hàng có tình trạng treo biển hết xăng, cụ thể:

- Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam chi nhánh Gò Vấp, địa chỉ số 439 Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp treo biển hết xăng ngày 11/7/2022. Ngày 12/7/2022, Đội Quản lý thị trường số 12 ghi nhận cửa hàng xăng dầu trên đang hoạt động bình thường. Qua làm việc, đại diện Cửa hàng trình bày do yếu tố khách quan ngoài ý muốn, cửa hàng có tạm thời hết xăng vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 11/7/2022, vẫn mở cửa bán dầu, do xăng đang vận chuyển trên đường về cửa hàng, ngoài ra TP.HCM cấm xe bồn vào giờ cao điểm, mặt khác bị kẹt xe nên xăng về hơi muộn. Việc hoạt động kinh doanh cửa hàng là liên tục không để xảy ra gián đoạn bán xăng dầu cho khách hàng. Khi sắp hết xăng dầu cửa hàng đã đặt mua trước đó, cụ thể đơn đặt hàng số 221 ngày 11/7/2022, hóa đơn GGTG số 640 ngày 11/7/2022 bao gồm: xăng Ron 95–III, số lượng 16.000 lít, dầu DO 0,05S-II số lượng 4.000 lít, cửa hàng cam kết không vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đội Quản lý thị trường số 12 yêu cầu Cửa hàng duy trì việc chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động xăng dầu.

- Cửa hàng xăng dầu Tân Chánh Hiệp, địa chỉ số 2/7A Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 treo biển hết xăng vào lúc 11 giờ 00 ngày 12/7/2022. Tại thời điểm làm việc, Đội Quản lý thị trường số 12 ghi nhận cửa hàng đang tạm thời hết các mặt hàng xăng dầu, đo thực tế bồn chứa 3 bồn xăng A95 mỗi bồn còn tồn khoảng 400 lít, bồn dầu DO còn tồn khoảng 400 lít, bồn xăng E5 còn tồn khoảng 300 lít. Qua làm việc, đại diện cửa hàng trình bày việc hết xăng dầu là tạm thời, cửa hàng đã đặt hàng xăng dầu và đang đợi chuyển về cửa hàng. Lúc 12 giờ 30 ngày 12/7/2022, cửa hàng nhập được là 16.000 lít xăng A95 và 10.000 lít dầu DO, đối với mặt hàng xăng E5 dự kiến sẽ về đến cửa hàng vào sáng ngày 13/7/2022. Đội Quản lý thị trường số 12 đã giám sát, ghi nhận cửa hàng trên vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời yêu cầu cửa hàng duy trì việc chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động xăng dầu.