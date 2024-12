Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 30/12. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VTP Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Viettel Post - doanh nghiệp logistics công nghệ hàng đầu Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ giữa làn sóng bùng nổ thương mại điện tử. Với sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử, ngành logistics Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 14-16%/năm trong những năm gần đây, đạt quy mô 40- 42 tỷ USD/năm. Trong bối cảnh đó, Viettel Post vững vàng giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường chuyển phát nhanh. Thị phần bưu chính của Viettel Post đã tăng từ 16% vào năm 2021 lên 17,2% vào năm 2023, củng cố vị trí số 1 trong ngành. Giai đoạn 2019-2023, VTP đạt mức tăng trưởng doanh thu kép hàng năm (CAGR) ấn tượng ở mức 25,8%. Theo dự báo của SHS, doanh thu và lợi nhuận của VTP sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030, với CAGR lần lượt đạt 25,3% và 34%. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/12 (Ảnh minh họa: KT) Kết quả này được thúc đẩy bởi các yếu tố chính: thương mại điện tử bùng nổ: Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng CAGR dự kiến đạt 25-35% đến năm 2030, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành logistics; VTP không ngừng đầu tư bài bản vào hệ thống hạ tầng và công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành; VTP tập trung phát triển các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, mở ra những cơ hội tăng trưởng dài hạn. Dựa trên kết quả định giá lần đầu đối với cổ phiếu VTP, bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) và phương pháp so sánh tương quan P/S, SHS đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VTP, mức giá mục tiêu trong vòng 12 tháng tới là 168.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 20,6% so với mức giá đóng cửa ngày 23/12. Dự báo 10 - 15 năm tới logistics đóng vai trò quan trọng và là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế. VTP có vị thế tốt để hưởng lợi nhờ tầm nhìn, hệ thống công nghệ và hệ thống hạ tầng logistics. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), giá mục tiêu 30.235 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục rõ nét của nhóm khách hàng cá nhân trong khi nhu cầu tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng khả quan nhờ nền kinh tế kỳ vọng có những diễn biến thuận lợi hơn. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/12 (Ảnh minh họa: KT) NIM kỳ vọng được cải thiện trong thời gian tới nhờ: tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp (tính đến quý III ghi nhận ở mức 20,7%, thấp hơn tương đối so với mức trần quy định), do đó, ngân hàng có nhiều dư địa để gia tăng nguồn huy động vốn ngắn hạn, giúp giảm bớt áp lực lên chi phí vốn, áp lực cạnh tranh về lãi suất cho vay giữa các ngân hàng được giảm bớt. Hiệu quả sinh lời ở mức cao nhờ kiểm soát tốt chi phí và chất lượng tài sản: Ngân hàng duy trì được một danh mục cho vay với tệp khách hàng trung thành và chất lượng tốt nhờ chiến lược giải ngân tương đối thận trọng, cùng với cơ chế lãi suất cho vay cạnh tranh. Vì vậy, VCBS cho rằng mặc dù tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng trong giai đoạn 2023-2024 nhưng chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát mức tốt so với trung bình ngành và tỷ lệ nợ xấu sẽ được cải thiện kể từ năm 2025 khi môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cũng như khả năng trả nợ của khách hàng có thêm thời gian để cải thiện.