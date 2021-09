Một show sống còn kết thúc đã 3 năm nhưng đến nay mới bị phát hiện gian lận: 3 idol bị loại trong oan ức, 3 người khác không đủ vote vẫn được debut

Vào ngày 24 tháng 9, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc đã công bố báo cáo kiểm toán định kỳ về đài truyền hình quốc gia KBS. Theo báo cáo, khi tập cuối của show thực tế sống còn "The Unit" được phát sóng vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, một nhân viên tự do phụ trách nhập thủ công điểm bình chọn online đã nhập sai điểm, điều này đã làm thay đổi điểm số tổng thể của các thí sinh tham gia "The Unit".