Một sao nữ nổi tiếng vừa chia tay bạn trai đại gia

Fukada Kyoko sinh năm 1982, đóng phim từ năm 1997, thuộc top diễn viên hàng đầu nhờ các tác phẩm như Ring 2, Búp Bê, Like Asura, Roommate, Thượng Đế, Xin Hãy Cho Con Thêm Thời Gian, To Heart, Fugo Keiji... Fukada Kyoko từng nhiều lần vào danh sách minh tinh quyến rũ nhất Nhật Bản, do khán giả bình chọn. Đời tư của cô nhiều ồn ào, cô từng bị cáo buộc nghiện rượu, thậm chí mắc chứng rối loạn điều chỉnh...

Tờ Postseven cho biết, Sugimoto Hiroyuki là chủ tịch một công ty đầu tư bất động sản lớn và kiếm được 10 tỷ Yên (khoảng 68 triệu USD) mỗi năm. Công ty này được niêm yết trên thị trường NASDAQ của Mỹ vào tháng 3.