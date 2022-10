Một sao nam hạng A vướng tin ngoại tình ngay sau Bi Rain

Jo Jung Suk sinh năm 1980, là tài tử nổi tiếng với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Oh My Ghost, Two Cops, Hospital Playlist...

Năm 2019, anh trở thành một hiện tượng nổi bật của màn ảnh lớn Hàn Quốc, khi thành công vang dội với phim EXIT đóng cùng Yoona, thu hơn 9 triệu vé. Ngoài diễn xuất, anh còn là MC và diễn viên nhạc kịch.

Trong khi đó, bà xã anh Gummy tên thật là Park Ji Yeon, sinh năm 1981. Cô là chủ nhân bản hit You Are My Everything - nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời.

Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2015 và tổ chức hôn lễ riêng tư vào 3 năm sau đó. Đến 6/8/2020, Jo Jung Suk cùng Gummy đón chào đứa con đầu lòng.

