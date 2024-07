Một sản phẩm trong ngành hàng thế mạnh 11 tỷ USD xuất khẩu tăng hơn 8.000%

Dẫu vậy, xuất khẩu trứng cá của nước ta trong những tháng vừa qua lại tăng trưởng đột biến.

Trong tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu khoảng 316 tấn trứng cá với giá 16,7 USD/kg (tương 417.000 đồng/kg), thu về 5,3 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng 831% về lượng và tăng đột biến 6.110% về giá trị. Nguyên nhân do giá trứng cá xuất khẩu bình quân tăng gần 567% so với tháng cùng kỳ năm 2023.