Một quận tại TPHCM đóng cửa quán rượu bia vì "đổi màu cam"

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chiều 9/12, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi tới lãnh đạo UBND quận 4 về các biện pháp đã áp dụng sau khi cấp độ dịch của địa phương tăng từ 2 lên 3 hồi đầu tuần qua. Nguyên nhân khiến địa phương tăng cấp độ dịch Covid-19 và hướng khắc phục ra sao?

Trả lời câu hỏi trên, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết, trong thời gian mở lại các hoạt động, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có sự gia tăng. Nguyên nhân chính bởi sự giao lưu, tiếp xúc, đi lại, làm việc của người dân đã từng bước khôi phục.