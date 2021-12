Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Your browser does not support the audio element.

Ngày 8/12, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại căn nhà bị cưỡng chế làm 4 cán bộ công an bị thương.

Theo thông tin từ UBND quận Phú Nhuận, 8h cùng ngày, tổ công tác tiến hành cưỡng chế thi hành án tại nhà 64C và 64/2 Nguyễn Lâm (phường 7) theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi Cục thi hành án dân sự quận Phú Nhuận.