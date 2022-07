Một phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì thanh toán "đơn hàng ảo"

Ngày 17/7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng với thủ đoạn "thanh toán đơn hàng ảo".

Theo đó, vào ngày 22/6/2022, chị C (SN 1992; trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn tải app VINASUN để làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền hoa hồng.

(Ảnh minh họa)

Chị C đã thanh toán các đơn hàng với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng thì được yêu cầu là nạp thêm tiền thì mới nhận được tiền gốc và tiền thưởng nếu không sẽ khoá tài khoản. Biết mình bị lừa, chị C đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an trong thời gian qua về hình thức lừa đảo như trên, tuy nhiên vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo.

Để "nhử" người tham gia, tội phạm đã đưa ra "miếng mồi" rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10% đến 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền.