Một phụ nữ bị 'bốc hơi' gần 1 tỉ đồng sau khi làm theo chỉ dẫn của 'người lạ'

Ngày 13-10, tin từ Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết Công an quận này đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn gọi điện giả mạo cơ quan công an.