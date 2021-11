Một phụ bếp bị phạt 270 triệu đồng do tàng trữ kỳ đà vân

Your browser does not support the audio element.

Ngày 15/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định xử phạt ông Cao Văn H. (sinh năm 1984, trú phường Trường An, TP Huế) vì hành vi "Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật".