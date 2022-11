Một phó giám đốc công ty mua bán nợ, đòi nợ thuê bị bắt

Chiều 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tống Văn Vịnh (48 tuổi, phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) và 8 bị can khác về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.



Bị can Tống Văn Vịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an TP Hà Nội, qua nắm địa bàn, đầu tháng 9-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thấy xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. Theo đó, các công ty này mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".